Bayramda otoyollardan 8,4 milyon araç geçti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, bayram döneminde otoyollardan geçiş yapan araç sayılarına ilişkin bilgi verdi.

Kara yolundan demir yoluna, kent içi ulaşımdan hava yoluna kadar hayata geçirilen projelerle vatandaşların geçen yıl olduğu gibi bu yıl da sevdiklerine ulaştığını belirten Uraloğlu, "Arife gününü de kapsayan 29 Mart-1 Nisan tarihlerinde otoyollardan 8 milyon 425 bin 491 araç geçiş yaptı." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, söz konusu dönemde Karayolları Genel Müdürlüğüne (KGM) bağlı otoyollar ile Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler köprülerinin ücretsiz hizmet verdiğini anımsatarak, bu tarihlerde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden 1 milyon 25 bin 593, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden de 810 bin 676 aracın geçiş yaptığına dikkati çekti.

Bayramda Mahmutbey-Edirne Otoyolu'nu 1 milyon 295 bin 639, İstanbul-Ankara Otoyolu'nu 2 milyon 109 bin 974, Adana Otoyolu'nu 616 bin 456, Mersin Otoyolu'nu 541 bin 920, Çeşme-İzmir-Aydın Otoyolu'nu da 604 bin 380 aracın kullandığını bildiren Uraloğlu, şu bilgileri paylaştı:

"Türkiye'nin en büyük otoyol projelerinden Kuzey Marmara Otoyolu'ndan 2024 yılı Ramazan Bayramı'nda 1 milyon 207 bin 436 araç geçiş yaparken, bu yıl 1 milyon 396 bin 404 araç geçiş yaptı. Ankara-Niğde Otoyolu'ndan da söz konusu dönemde 278 bin 750 araç geçişi olmuştu. Bu bayram döneminde araç geçiş sayısı 4 günde 350 bin 747 olarak gerçekleşti. Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nu 1 milyon 277 bin 646, Malkara-Çanakkale Otoyolu'nu 100 bin 953, Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu'nu 50 bin 349, Aydın-Denizli Otoyolu'nu ise 81 bin 23 araç kullandı."

Avrasya Tüneli'nden geçen araç sayısı arttı

Ramazan Bayramı'nı da kapsayan 4 günde, 1915 Çanakkale Köprüsü'nü 50 bin 582, Osmangazi Köprüsü'nü 303 bin 569 aracın kullandığını belirten Uraloğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçen yıl Ramazan Bayramı'nda 310 bin 829 araç geçişi olduğunu, bu sayının 2025'te 343 bin 850'ye yükseldiğini bildirdi.

Bakan Uraloğlu, Avrasya Tüneli'nden 29 Mart-1 Nisan tarihlerinde geçiş yapan araç sayısının 297 bin 298 olduğuna işaret ederek, "İstanbul'un iki yakasını demir yoluyla birbirine bağlayan asrın projesi Marmaray, söz konusu dönemde 2 milyon 156 bin 902 yolcuya hizmet verdi. 2024 Ramazan Bayramı'nda bu sayı 2 milyon 79 bin 735 olmuştu. Marmaray, bu yıl geçen yılın aynı dönemine göre 77 bin 167 daha fazla yolcu taşıdı." ifadelerini kullandı.

Söz konusu dönemde benzer hareketliliğin Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Hattı'nda da olduğunu belirten Uraloğlu, şu bilgileri verdi:

"Geçen yıl Ramazan Bayramı'nda Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Hattı'nı kullanan yolcu sayımız 101 bin 912 kişiydi, bu yıl 117 bin 565 kişiye ulaştı. Ankara'da da geçtiğimiz yıl aynı dönemde Başkentray 167 bin 328 yolcumuza hizmet vermişti. Bu yıl ise 291 bin 312 yolcumuz Başkentray ile seyahat etti."

İstanbul Havalimanı'nın yolcu sayısı 892 bini aştı

Uraloğlu, Avrupa'nın en yoğun havalimanı olma ünvanını 3 yıldır elinden bırakmayan İstanbul Havalimanı'nda da yolcu yoğunluğu yaşandığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"2024 yılı Ramazan Bayramı'nda İstanbul Havalimanı'mızda 842 bin 367 yolcu ağırlamıştık, bu yıl ise yolcu sayısı 892 bin 810'a ulaştı. Şehirler arası otobüs firmalarının turizm taşımacılığı araçlarını da 27 Mart-7 Nisan arasında gerçekleştirecekleri seferlerde kullanabilmelerine imkan sağlamıştık. 26 Mart-1 Nisan arasında şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmaları 70 bin 627 seferde 2 milyon 418 bin 407 yolcu taşıdı."