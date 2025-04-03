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TRT Haber 03.04.2025 11:35

Bakan Fidan NATO toplantısına katılacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında düzenlenecek Kuzey Atlantik Konseyi Oturumu'na katılacak.

Bakan Fidan NATO toplantısına katılacak

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Hakan Fidan, bugün NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında yalnızca NATO Müttefiklerinin katılımıyla resmi çalışma öğle yemeği formatında düzenlenecek Kuzey Atlantik Konseyi oturumuna katılacak.

Daha sonra Bakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları aile fotoğrafında yer alacak.

NATO'nun Asya-Pasifik bölgesindeki ortakları Japonya, Güney Kore, Avustralya ve Yeni Zelanda'nın katılımıyla tertiplenecek Kuzey Atlantik Konseyi oturumuna katılacak olan Fidan, ardından resmi çalışma akşam yemeği formatında düzenlenecek NATO-Ukrayna Konseyi oturumuna katılacak.

Bakan Fidan'ın, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Ukrayna Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna ile ikili görüşme gerçekleştirmesi planlanıyor.

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Hakan Fidan NATO Dışişleri Bakanlığı
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