Bayram tatilinin 5'inci gününde 583 trafik kazası: 13 ölü, 959 yaralı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bayram tatilinin 5'inci gününde 583 trafik kazası meydana geldiğini belirtti.

Bu kazalarda 13 kişinin hayatını kaybettiğini, 959 kişinin yaralandığını aktaran Yerlikaya, "Bir evladın gülüşü, bir annenin duası, bir babanın bekleyişi yarım kaldı. Bayram sevinçlerimize hüzün karışmasın. Yollar bizleri kavuşturmak için var, ayırmak için değil." değerlendirmesinde bulundu.

5 günde 47 kişi yaşamını yitirdi

Yerlikaya, bayram tatilinde meydana gelen trafik kazalarında 5 günde 47 kişinin yaşamını yitirdiğini, 5 bin 743 kişinin yaralandığını belirtti.

Bakan Yerlikaya, 9 günlük bayram tatilinde emniyet ve jandarma ekiplerince trafik denetimlerinin sürdürüldüğünü, dün 535 bin 44 aracın denetlendiğini, 20 bin 782 araca hız ve radar, 36 bin 258 araca ise diğer işlemlerin yapıldığını kaydetti.

Denetlemelerin kazaları önlemek ve can kaybını sıfıra indirmek için olduğunu vurgulayan Yerlikaya, "Lütfen, trafik kurallarına uyalım. Bayramlarda yuvalarımıza ateş düşmesin. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.