Bayram yolundaki kazaların baş nedeni hız ihlali

İçişleri Bakanlığı, 4 günlük Ramazan Bayramı tatili süresince ülke genelinde meydana gelen 2 bin 753 trafik kazasında 31 kişinin yaşamını yitirdiğini, 4 bin 861 kişinin de yaralandığını bildirmişti.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı ekiplerinin 4 günlük Ramazan Bayramı tatili süresince tuttuğu kaza istatistiklerini derledi.

Kazalara karışan araç türleri incelendiğinde, otomobiller yüzde 62,6 ile ilk sırada yer aldı. Otomobillerin can kayıpları içindeki payı da yüzde 61,3 oldu.

Kazaya karışan araç sayısı otomobillerde 2 bin 906 olurken, motosikletlerde 891, kamyonetlerde 580, kamyonlarda 26, otobüslerde 59, minibüslerde 51 ve diğer araç türlerinde 127 olarak kaydedildi.

Can kayıplarına bakıldığında ise otomobillerin karıştığı kazalarda 19 kişi hayatını kaybetti. Motosiklet kazalarında bir, kamyonet kazalarında 8, otobüs kazalarında 2 ve minibüs kazalarında bir kişi yaşamını yitirdi.

Kazaların başlıca nedeni hız ihlali oldu

Verilere göre, Ramazan Bayramı tatilinde meydana gelen trafik kazalarında sürücülere 3 bin 115 kusur atfedildi. Kusur dağılımında hız ihlali 1466 ile ilk sırada yer alırken, geçiş önceliğine uymama 496, şerit izleme, değiştirme ve dönüş kurallarına uymama 443, arkadan çarpma 328, kırmızı ışık ihlali 42, diğer nedenler 340 olarak kayıtlara geçti.

Kusur oranları incelendiğinde ise hız ihlalinin yüzde 47 ile en yüksek paya sahip olduğu görüldü. Geçiş önceliği ihlalleri yüzde 16, şerit izleme ve dönüş kurallarına uymama yüzde 14, arkadan çarpma ve diğer nedenler yüzde 11'er, kırmızı ışık ihlali ise yüzde 1 olarak tespit edildi.

En çok can kaybı İstanbul'da

Öte yandan, bayram tatilinde meydana gelen trafik kazalarındaki can kayıplarının illere göre dağılımı da belirlendi.

Buna göre, en fazla can kaybı 5 kişiyle İstanbul'da yaşandı. Giresun ve Nevşehir'de 3'er kişi yaşamını yitirirken, Bursa, Eskişehir, Konya, Adana, Mersin, Muğla, Isparta ve Tokat'ta 2'şer kişi hayatını kaybetti. Kastamonu, Sakarya, Yozgat ve Denizli'de ise meydana gelen kazalarda birer kişi yaşamını yitirdi.

Bayram tatili süresince trafik kazalarının yüzde 41,5'i 14.00 ve 20.00 saatleri arasında meydana geldi. Toplam can kayıplarının yüzde 41,9'unun 00.00'dan 08.00'e kadar olduğu belirlendi.