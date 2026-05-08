Sözleşmeli personelin doğum izni süresi 24 haftaya çıkarıldı

"Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar" hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Düzenlemeyle sözleşmeli personelin doğum sonrası izin süresi 8 haftadan 16 haftaya çıkarıldı.

Karara göre toplam analık izni süresi de 16 haftadan 24 haftaya yükseltildi. Ayrıca kadın personelin doğumdan önce çalışabileceği süre “doğumdan önceki 3 haftaya kadar” yerine “doğumdan önceki 2 haftaya kadar” olarak yeniden düzenlendi.

Koruyucu ailelere 10 gün izin hakkı

Yapılan değişiklikle birlikte mevzuata koruyucu aileleri kapsayan yeni bir fıkra da eklendi. Buna göre; bir veya daha fazla çocuğa eşiyle birlikte veya tek başına (münferit olarak) koruyucu aile olan sözleşmeli personele, çocuğun koruyucu aile yanına teslim edildiği tarihten itibaren isteği üzerine 10 gün izin verilecek.

İzni bitenlere ilave 8 hafta hakkı

Karara eklenen geçici madde ile mevcut durumdaki personel için de bir geçiş düzenlemesi yapıldı.

Buna göre; 1 Nisan 2026 tarihi itibarıyla eski mevzuata göre doğum izni süresi dolmuş ancak yeni düzenlemeyle öngörülen 24 haftalık süreyi (doğumun gerçekleştiği tarihten itibaren) henüz tamamlamamış olan sözleşmeli personel, ek izinden faydalanabilecek. Bu durumdaki personelin, kararın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 10 iş günü içerisinde talep etmesi halinde kendilerine 8 hafta ilave doğum izni verilecek.

Söz konusu esaslar, yayımı tarihi itibarıyla yürürlüğe girdi. Hükümlerin yürütmesini Cumhurbaşkanı üstlenecek.