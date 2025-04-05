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TRT Haber 05.04.2025 11:20

Bayram tatilinde trafik kazalarında 7 günde 62 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı tatilinde meydana gelen trafik kazalarında 7 günde 62 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 bin 388 kişinin yaralandığını bildirdi.

Bayram tatilinde trafik kazalarında 7 günde 62 kişi hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bayram tatilinin 7'inci gününde 580 trafik kazası meydana geldiğini belirtti.

Bu kazalarda 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 855 kişinin yaralandığını aktaran Yerlikaya, "Denetlemelerimiz aralıksız devam ediyor. Kazaları önlemek için personelimiz gece/gündüz çalışıyor. Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına harfiyen uyalım. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil." değerlendirmesinde bulundu.

Yerlikaya, bayram tatilinde meydana gelen trafik kazalarında 7 günde 62 kişinin yaşamını yitirdiğini, 7 bin 388 kişinin yaralandığını belirtti.

Bakan Yerlikaya, 9 günlük bayram tatilinde emniyet ve jandarma ekiplerince trafik denetimlerinin sürdürüldüğünü, dün 628 bin 532 aracın denetlendiğini, 26 bin 475 araca hız ve radar, 46 bin 94 araca ise diğer işlemlerin yapıldığını kaydetti.

Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Yerlikaya, bu sabah Pendik Kurnaköy gişeler mevkiinde bir otomobilin gişelerde bekleyen TIR'ın altına girmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında da 3 kişinin hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.

ETİKETLER
Trafik Kazası Ramazan Bayramı İçişleri Bakanlığı Ali Yerlikaya
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