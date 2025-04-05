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TRT Haber 05.04.2025 09:41

Uyuşturucu operasyonlarında bin 44 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik 19-27 Mart tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda, 484 kilogram uyuşturucu ve 7 milyon 830 bin hap ele geçirildiğini, bin 44 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Uyuşturucu operasyonlarında bin 44 şüpheli yakalandı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik 19-27 Mart tarihleri arasında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 71 ilde, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 15 ilde düzenlenen operasyonlar hakkında bilgi verdi.

Cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda, il emniyet müdürlüklerince ve Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda; İl Jandarma Komutanlıkları Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince aralarında Ankara, İstanbul ve İzmir'in de bulunduğu illerde yapılan operasyonlarda, 484 kilogram uyuşturucu madde ve 7 milyon 830 bin hap ele geçirildiğini belirten Yerlikaya, operasyonlar sonucunda bin 44 şüphelinin yakalandığını aktardı.

Bakan Yerlikaya, operasyonlarda toplam bin 758 ekip, 5 bin 613 personel, 18 hava aracı ve 39 narkotik dedektör köpeğinin görev aldığını kaydetti.

Valileri, operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarını ve operasyonları gerçekleştiren polisleri ve jandarmayı tebrik eden Yerlikaya, "Her sokakta, her caddede, her köşe başında biz varız. Polisimiz ve Jandarmamızla gece gündüz demeden operasyonlarımıza kararlıkla devam ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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