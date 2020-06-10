Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, milli havacılık tarihinin bir rekorunun daha kırıldığını duyurdu.

Bayraktar, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bayraktar TB2, 200 bin saat; sabırla, aşkla, azimle, Türkiye için göklerde görevde. Bu, milli bir hava aracıyla uçulan en uzun görev saati. Semalarımızda hür ve özgür." ifadelerini kullandı.