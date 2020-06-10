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Bayraktar TB2'den milli havacılık tarihi rekoru
Baykar'ın ürettiği Bayraktar TB2, 200 bin saat uçuş görevi icra ederek, milli havacılık tarihinin en uzun görevde kalma rekoruna imza attı.
Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, milli havacılık tarihinin bir rekorunun daha kırıldığını duyurdu.
Bayraktar, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bayraktar TB2, 200 bin saat; sabırla, aşkla, azimle, Türkiye için göklerde görevde. Bu, milli bir hava aracıyla uçulan en uzun görev saati. Semalarımızda hür ve özgür." ifadelerini kullandı.
Etiketler: SİHA iha bayraktar tb2Son Güncelleme: 10 Haziran 2020 Çarşamba 11:17
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