Terör örgütü PKK’nın Irak'ın kuzeyindeki inleri yerle bir edilmeye devam ediliyor.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Zap ve Haftanin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen terör hedefleri ani hava harekatları ile ateş altına alındı.

Operasyonda 8 terörist etkisiz hale getirildi.