Açık 8.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 02.05.2023 23:53

Bayraktar KIZILELMA ve TCG Anadolu aynı karede

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar,TEKNOFEST’e veda eden Bayraktar KIZILELMA, Çorlu'ya dönüş yolculuğunu paylaştı. Paylaşımda, KIZILELMA ile TCG Anadolu'nun aynı karede yer aldığı görüntüler de yer aldı.

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından TEKNOFEST’e veda eden Bayraktar KIZILELMA'nın ve Mavi Vatan yolundaki TCG Anadolu'nun aynı karede görüntülendiği bir video paylaştı.


Görüntülerle ilgili Bayraktar şu ifadeleri kullandı:

"İşte o uçuş... KIZILELMA. TEKNOFEST'e veda edip Çorlu'ya dönüş rotasında, TCG ANADOLU Mavi Vatan yolunda.

Cepheden yediğin bu rüzgar, omuzluktan seni döven bu dalgalar, bu seyrüsefer, bu uçuşlar…

Asırlardır bağımsız yaşadın, Gök Vatan'ında hür, Mavi Vatan'ında özgür kalasın diye. "

ETİKETLER
KIZILELMA Selçuk Bayraktar TCG Anadolu
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Tabii' paylaşımı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:32
Çorum'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
00:14
İsrail, Gazze Şeridi’ne hava saldırısı düzenledi
00:00
Buckingham Sarayı önünde silahlı olduğu şüphesiyle bir kişi gözaltına alındı
00:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Tabii' paylaşımı
00:55
İngiltere'de hırsız kedi: Eşyaların sahibi aranıyor
23:44
Bakan Çavuşoğlu, Venezuela ve Gabon'dan mevkidaşlarıyla görüştü
Konya'da 8x8 Tekerlekli Kurtarıcı Araç Projesi İlk Teslimat Töreni yapıldı
Konya'da 8x8 Tekerlekli Kurtarıcı Araç Projesi İlk Teslimat Töreni yapıldı
FOTO FOKUS
Bayraktar KIZILELMA ve TCG Anadolu aynı karede
Bayraktar KIZILELMA ve TCG Anadolu aynı karede
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ