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Gündem
AA 02.05.2023 23:54

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Tabii' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT'nin uluslararası dijital platformu 'Tabi' için sosyal medyadan 'hayırlı olsun' mesajı yayımladı. Erdoğan, 'Tabii'nin Türkiye’de başlangıçta ücretsiz olarak hizmet vereceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Tabii' paylaşımı

TRT'nin uluslararası dijital platformu "Tabii"nin tanıtımı Beykoz Kundura Fabrikası'nda yapıldı.

Tanıtım etkinliğine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı'nın yanı sıra sanat, sinema, siyaset, spor, iş ve reklam dünyasından çok sayıda isim katıldı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT'nin uluslararası dijital platformu 'Tabii' için sosyal medyadan mesaj yayımladı.

Erdoğan mesajında, "Bizi birleştiren hikayeleri, 5 farklı dilde ve 25 ülkede anlatacak olan yeni dijital platformumuz 'Tabii’nin yolu açık, izleyicisi bol olsun. 'Tabii' Türkiye’de başlangıçta ücretsiz olarak milletimizle buluşacak. Hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.

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