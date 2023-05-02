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TRT Haber 02.05.2023 22:37

Uzay yolcularının eğitim süreci başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST'te Türkiye'nin ilk uzay yolcularını Tuva Cihangir Atasever ve Alper Gezeravcı olarak açıklamıştı. Türkiye Uzay Ajansı bu görev için eğitim sürecinin ABD'de başladığını duyurdu.

Uzay yolcularının eğitim süreci başladı

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uzay yolcularını kamuoyuyla paylaştı.

İlk uzay yolcuları Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever oldu.

Türkiye Uzay Ajansı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevi için eğitim sürecinin ABD'de başladığını açıkladı.


Açıklamada şu ifadeler yer verildi:

"Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevi için eğitim süreci ABD'de başladı. Uzay yolcularımız olası basınç kayıplarına karşı vücutlarını iyi tanımak zorundalar. İşte irtifa eğitimleri sırasında bunu öğreniyorlar!"

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