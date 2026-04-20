Batum'da millilerden 5 madalya

Gürcistan’ın Batum kentinde 51 ülkeden 368 sporcunun katılımıyla başlayan Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'nda milli sporcular madalya mücadelesini sürdürüyor. Organizasyonun ilk iki gününde podyuma çıkan ay-yıldızlı halterciler, Türkiye'ye toplam 5 madalya getirdi.

Yiğit Erdoğan’dan hem madalya hem rekor

Şampiyonanın ikinci günü sabah seansında erkekler 60 kiloda Yiğit Erdoğan ve Burak Aykun podyuma çıktı. Milli sporcu Yiğit Erdoğan, koparmada 121, silkmede 148 kilo kaldırarak bu disiplinlerde 4'üncü sırayı aldı. Toplamda ise 269 kiloya ulaşan Erdoğan, Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Genç sporcu, bu performansıyla toplamda Avrupa gençler rekorunu da kırmayı başardı. Aynı sıklette yarışan diğer milli halterci Burak Aykun ise toplamda 266 kiloluk derecesiyle Avrupa beşinciliğini elde etti.

İlk gün 4 madalya gelmişti

Organizasyonun açılış gününde kadınlar 48 kiloda yarışan Gamze Altun, silkmedeki 97 kiloluk derecesiyle gümüş madalya kazanarak kürsüye çıkmıştı. Gamze, toplamda ise 167 kilo ile yarışmayı tamamladı. Aynı sıklette ilk kez büyükler kategorisinde yarışan Ezgi Kılıç ise toplamda 169 kiloluk derece elde etti.

Akşam seansında ise 53 kilo kadınlarda Cansel Özkan fırtınası esti. Özkan; koparmada 92, silkmede 106 ve toplamda 198 kiloluk dereceleriyle her üç kategoride de bronz madalya kazanarak günü 3 bronz madalya ile tamamlamıştı.

Başkan Ünlü'den tebrik

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, madalya kazanan sporcuları ve teknik heyeti tebrik ederek başarıların devamını diledi.

Şampiyonanın ikinci günü olan bu akşam seansında erkekler 65 kiloda Muhammed Furkan Özbek ve Ferdi Hardal madalya için podyuma çıkacak.