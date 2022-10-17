Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi 19:32Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Başörtüsü için anayasa hazırlığında sona gelindi: Cumhurbaşkanı'na sunuldu
Başörtüsüne anayasal teminat sağlamak için yapılan taslak metin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletildi. Erdoğan, incelemelerinin ardından sunum yapması için Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ı davet edecek.
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