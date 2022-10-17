Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi 18:51Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
2020'den bu yana 152 düzensiz göçmen hayatını kaybetti
İçişleri Bakanlığı, 2020'den bu yana Yunanistan'ın 61 bin 737 düzensiz göçmeni denizden ve karadan ittiğini, 152'sinin de hayatını kaybettiğini açıkladı.
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Etiketler: Düzensiz Göçmenler İçişleri Bakanlığı Yunanistan
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