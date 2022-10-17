Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi 17:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
AK Parti MKYK toplandı
[Fotograf: AA]
AK Parti MKYK, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Parti genel merkezindeki toplantı, saat 17.10'da başladı.
Etiketler: AK Parti Recep Tayyip Erdoğan
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