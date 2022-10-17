Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Amasra ilçesindeki maden kazasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, Bartın İl Emniyet Müdürlüğü'nce bugün uzman personelden oluşan özel ekiple tüm arama ve el koyma işlemleri tamamlandı.

Olayın yaşandığı alanda güvenlik sistemlerinin de yer aldığı tüm teknik cihazlar İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince incelenmek üzere toplandı.

Kazanın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla, soruşturma kapsamında kazadan kurtulan maden işçilerinin de bilgisine başvurulmaya başlandı.

İşçilere, maden kazası sırasında nerede oldukları, kaza öncesi herhangi bir olumsuzluk sezip sezmedikleri hakkında sorular yöneltiliyor.

Savcı sayısı 6'ya çıkarıldı

Edinilen bilgiye göre, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için Amasra Cumhuriyet Savcılığı'nda görevli savcı sayısı Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından 6'ya çıkarıldı. Bartın Cumhuriyet Savcısı Ozan Mert Alıcı, 3 ay geçici süreli yetki ile soruşturmada görevlendirildi.

"Herhangi bir ihmal, kusur veya başka da öngöremediğimiz sebep vasa bunlar tespit edilecek"

Adalet Bakanı Bozdağ, dün Amasra'da yaptığı açıklamada, olayla ilgili tahkikatın Amasra Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütüldüğünü belirterek, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bu olay bütün yönleriyle soruşturulacak ve aydınlatılacaktır. Kafalarda ne kadar soru varsa onların hepsinin cevabı bu tahkikat sonucunda ortaya çıkacaktır. Amaç; maddi hakikati bütün gerçekliğiyle ortaya çıkarmaktır. İhmal, kusur, eksiklik ne varsa bu kim veya kimlerden kaynaklanıyorsa hukuk bunlarla ilgili gereğini yapacaktır. Bundan hiç kimsenin endişesi ve tereddüdü olmasın. Olayın ilk duyulduğu andan itibaren Cumhuriyet Başsavcılığımız harekete geçmiştir. Hem adli tahkikat başlatmış hem adli tıptan görevlendirilen takviye uzmanlarla buradaki çalışmalar koordine edilmiştir. Bundan sonra da bu tahkikatı biz de bütün Türkiye gibi yakından takip edeceğiz.

Bundan sonraki süreçte soruşturmanın gerekleri neyse bunların hepsi titizlikle yerine getirilecek ve maddi hakikat ifade ettiğim gibi bütün gerçekliğiyle ortaya çıkarılacak. Herhangi bir ihmal, kusur veya başka da öngöremediğimiz sebep varsa bunlar tespit edilecek, ilgililer hakkında da gerekli hukuki işlemler yapılacaktır. Bu konuda kimsenin endişesi olmamasını buradan özellikle ifade etmek isterim. Bakanlık olarak bu süreci bütün Türkiye kamuoyu gibi yakından takip edeceğiz."