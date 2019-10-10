Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı'nın başından itibaren etkisiz hale getirilen PKK/PYD-YPG'li terörist sayısının 174 olduğunu açıkladı.

Barış Pınarı Harekâtı kapsamında Rasulayn’daki bir sığınağa düzenlenen hava harekâtında 19 PKK/PYD-YPG’li terörist etkisiz hale getirildi. Böylelikle harekâtın başından itibaren etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 174 oldu.#MSB #TSK #BarışPınarıHarekatı pic.twitter.com/Z5BnbWM3NB — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 10, 2019

Ayrıca, Rasulayn'daki terör hedeflerine yönelik düzenlenen hava harekatında 19 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Kaynak: AA