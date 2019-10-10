Barış Pınarı Harekatı'nda 174 terörist etkisiz hale getirildi10 Ekim 2019 Perşembe 20:11 - Son Güncelleme 10 Ekim 2019 Perşembe 20:41
Milli Savunma Bakanlığı, Rasulayn’daki bir sığınağa düzenlenen hava harekatında 19 PKK/PYD-YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Böylelikle harekatın başından itibaren etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 174 oldu.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı'nın başından itibaren etkisiz hale getirilen PKK/PYD-YPG'li terörist sayısının 174 olduğunu açıkladı.
Barış Pınarı Harekâtı kapsamında Rasulayn’daki bir sığınağa düzenlenen hava harekâtında 19 PKK/PYD-YPG’li terörist etkisiz hale getirildi. Böylelikle harekâtın başından itibaren etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 174 oldu.#MSB #TSK #BarışPınarıHarekatı pic.twitter.com/Z5BnbWM3NB— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 10, 2019
Ayrıca, Rasulayn'daki terör hedeflerine yönelik düzenlenen hava harekatında 19 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Kaynak: AA