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Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 18 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: MSB]
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesi güneyine sızmaya çalışan 18 PKK/YPG’li teröristiin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesi güneyine sızmaya çalışan 18 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi." denildi.
Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesi güneyine sızmaya çalışan 18 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi.#MSB #TSK pic.twitter.com/bttsbZ7LvS— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 9, 2020
MSB, Tel Rıfat bölgesinden Fırat Kalkanı'ndaki bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 13 PKK/YPG’li teröristin, etkisiz hale getirildiğini de açıklamıştı.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 9 Mart 2020 Pazartesi 19:03
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