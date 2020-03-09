Orta Asya'dan Balkanlar'a yayınlarıyla Türk dünyasının kültürel bütünleşmesine yıllardır destek veren TRT, önemli bir ödüle layık görüldü. TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren'e TÜRKSOY tarafından Cengiz Aytmatov Altın Madalyası verildi.

Kaseinov: TRT programlarıyla Türk dünyasına desteğini hiç esirgemedi

TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, "Türk dünyasına yönelik çok sayıda program yapan ve bunun yanı sıra TÜRKSOY’un çalışmalarında desteklerini esirgemeyen TRT yönetimi ve çalışanları şüphesiz her türlü övgüye layıktır." dedi.

İbrahim Eren: Bu madalya üzerimizdeki vazifeyi bir kat daha artırmıştır

TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, "Türk dünyasının UNESCO’su olan TÜRKSOY tarafından kurumumuza verilen Cengiz Aytmatov adına altın madalyayı almaktan büyük onur ve gurur duyuyoruz. Bu madalya bizlerin üzerindeki vazifeyi bir kat daha artırmıştır." ifadelerini kullandı.

"Bizlerin temel amacı Türk dünyasına hizmet etmektir"

İbrahim Eren, TRT'nin Türk dünyasına yönelik yayıncılık politikasının bundan sonra da değişmeyeceğini belirterek, "Hizmetlerimiz katlanarak" artacak dedi.

Eren konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bizlerin temel amacı Türk dünyasına hizmet etmektir. TRT Avaz’ın bu amaç doğrultusunda yaptığı her iş zaten görevimizdir."

TÜRKSOY Genel Sekreteri Prof. Dr. Düsen Kaseinov İbrahim Eren'e Cengiz Aytmatov albümü de takdim etti.