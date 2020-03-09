Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili açıklama yaptı.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:

"Türkiye'de şu ana kadar tespit edilen bir koronavirüs vakası bulunmuyor. İran'da Kum kenti karantinaya alınsaydı, yayılım olmayacaktı. Küresel bir sorunla ulusal olarak mücadele ediyoruz.

Özellikle Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımız kişisel tedbirlerini almalı. Virüsün olduğu ülkelere seyahatler ertelenmelidir. Yurt dışından dönenler 14 günü evlerinde geçirmeli.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Virüsün olduğu ülkelere seyahatler ertelenmelidir. Yurt dışından dönenler 14 günü evlerinde geçirmeli.https://t.co/EJgW0Cct1Q pic.twitter.com/pE1Q7myrN5 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 9, 2020

2 bine yakın şüpheli vaka incelendi, hiçbirinde test pozitif çıkmadı. Mevcut durumda eğer virüs ülkemize gelecekse büyük ihtimalle yurt dışından yeni girişlerle veya yurt dışından dönüşlerle olacaktır.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 2 bini geçen numune çalışması oldu hiçbirinde pozitif test sonucu çıkmadı. Mevcut durumda virüs ülkemize gelecekse, büyük ihtimalle yurt dışından yeni girişlerle veya yurt dışından dönüşlerle olacaktır.https://t.co/EJgW0Cct1Q pic.twitter.com/GVCGeHpTfF — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 9, 2020

Avrupa hala gereken önlemleri almadı, vatandaşlarımız dikkatli olmalı. Olası bir vakanın yayılmaması için tüm tedbirler alındı. Şüpheli vakalar için uygulanan tedbirler vaka varmış gibi yansıtılıyor. Vatandaşlarımız asılsız iddialara itibar etmemeli, süreç şeffaf yürüyor.

Eller antibakteriyel jel yerine normal sabunla temizlenmeli."