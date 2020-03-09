Haber Giriş: Kaynak: İHA
Fransa'da koronavirüsünden ölen Türk için memleketinde gıyabi namazı kılındı
[Fotoğraf: İHA]
Fransa'da koronavirüsten ölen Halil Bıçkı için memleketi Mersin'de gıyabi cenaze namazı kılındı.
Fransa'nın Picardie bölgesinde yaşanan Halil Bıçkı, ağır solunum yetmezliği rahatsızlığı nedeniyle Soissons kenti hastanesine gitti.
Burada yapılan teslerde Bıçkı'nın kanında koronavirüsü tespit edildi.
Yaklaşık 5 gün hastanede tedavi gören Bıçkı, perşembe sabahı yaşamını yitirdi.
Yetkililer, Halil Bıçkı’nın naaşını, ailesinin tüm ısrarlarına rağmen Fransa'daki yakınlarına teslim edilmedi.
Bunun üzerine yakınları Bıçkı'nın memleketi Mersin'de gıyabi cenaze töreni düzenledi.
Etiketler: koronavirüs cenazeSon Güncelleme: 9 Mart 2020 Pazartesi 17:31
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