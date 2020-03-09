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Saldırı hazırlığındaki 13 terörist etkisiz hale getirildi
Tel Rıfat bölgesinden Fırat Kalkanı'ndaki bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 13 PKK/YPG’li terörist, etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Tel Rıfat bölgesinden Fırat Kalkanı'ndaki unsurlara saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 13 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 9 Mart 2020 Pazartesi 15:50
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