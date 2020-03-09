İran Meclisi'nde milletvekillerine hitap eden Milletvekili Gulamrıza Haydari, ülkede yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasıyla ilgili Tahran yönetiminin halka yalan söylediğini belirtti.

Meclis'te milletvekillerine hitap eden Haydari, "Bazı olaylarda halka yalan söyledik. Yeni tip koronavirüsün yayılmasıyla ilgili gerçekler de geç açıklandı. Bu durum güvensizliği artırdı." dedi.

Can kaybı 237'ye yükseldi

Virüsün ilk görüldüğü Kum kentinde gerekli tedbirlerin alınmamasını da eleştiren Haydari, halkın sağlığını tehlikeye atacak adımların ülkede idam cezası gerektiren "yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak" suçuyla eşdeğer olduğunu söyleyerek, sorumluların yargı önüne çıkarılmasını istedi.

İran'da Kovid -19 nedeniyle bugüne kadar hayatını kaybedenlerin sayısı 237'ye, vaka sayısı 7 bin 161'e yükseldi.