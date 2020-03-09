Dünyayı saran koronavirüs tehdidi bu kez de Arnavutluk'ta tespit edildi.

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan ölümcül virüsün görüldüğü ülke sayısı gün geçtikçe artıyor.

Arnavutluk Sağlık Bakanlığı, İtalya'dan gelen iki kişide yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlandığını açıkladı.

Temas kurdukları kişiler teste tabi tutulacak

Sağlık kurumlarının bu iki vakada klinik ve epidemiyolojik protokolü izlediklerine dikkat çekilen açıklamada, Kovid-19'un etkili olduğu ülkelerden gelen ve gribe benzer semptomlara sahip vatandaşlara ilgili kurumlara başvurmaları çağrısında bulunuldu.

Kovid-19 tespit edilen kişilerin durumunun stabil olduğu ve bulaşıcı hastalıklar hastanesinde tedavi altına alındığı bilgisine yer verilen açıklamada, baba ve oğlun temas kurdukları kişilerin de testlere tabi tutuldukları vurgulandı.