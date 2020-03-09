Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brüksel Havalimanı Askeri Terminali'ne gelişinde, Türkiye'nin Avrupa Birliği Daimi Temsilcisi Mehmet Kemal Bozay, Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Hasan Ulusoy, Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Basat Öztürk, Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanı Tümgeneral İsmail Üner ile Avrupa Birliği Konseyi Protokol Müdür Yardımcısı Ragnheidur Roubineau tarafından karşılandı.

Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Brüksel'e geldi.

Türkiye'nin AB Daimi Temsilciliği önünde toplanan Türk vatandaşları, kendilerine ayrılan alanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişini bekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brüksel'de kendisini karşılayan gurbetçilere seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Brüksel'de. https://t.co/u4sWcx00Zk — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 9, 2020

İlk görüşme NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brüksel'de ilk olarak NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşecek.

Türkiye'nin Avrupa Birliği Daimi Temsilciliği'nde gerçekleştirilecek görüşmede, başta Suriye'de yaşananlar olmak üzere, bölgesel konuların ele alınması bekleniyor.

Erdoğan'ın temaslarında ana gündem sığınmacılar

Erdoğan, daha sonra Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir araya gelecek. Görüşmeye Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von Der Leyen'in de eşlik etmesi öngörülüyor. Zirvede, özellikle Yunanistan sınırında bekleyen sığınmacıların ele alınması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı, temaslarının ardından Türkiye'ye dönecek.