Haber Giriş: 20 Mayıs 2022 Cuma 10:50Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Barış Pınarı bölgesine saldırı girişimi önlendi
Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere yönelik önleyici operasyonlara devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini kaydetti.
Etiketler: Barış Pınarı Harekatı Terörle Mücadele
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