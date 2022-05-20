Haber Giriş: 20 Mayıs 2022 Cuma 09:02Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Eren Abluka-12 operasyonu başlatıldı
İçişleri Bakanlığınca Hatay’da 887 personelin katılımıyla Eren Abluka-12 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Abdullah Akdeniz operasyonu başlatıldı.
Terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Hatay'da "Eren Abluka-12 (Hatay-Amanoslar) Şehir Jandarma Uzman Çavuş Abdullah Akdeniz" operasyonu başlatıldı.
Operasyonda Hatay, Gaziantep, Osmaniye İl Jandarma komutanlıkları ve Hatay İl Emniyet Müdürlüğünce; jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 887 personel ve 67 operasyonel tim görev alıyor.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka operasyonlarının, halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ettiği vurgulandı.
Etiketler: Eren Operasyonları İçişleri Bakanlığı Terörle Mücadele
Sıradaki Haber
Mersin merkezli organize suç örgütüne operasyon: 56 gözaltı kararı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz