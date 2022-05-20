Terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Hatay'da "Eren Abluka-12 (Hatay-Amanoslar) Şehir Jandarma Uzman Çavuş Abdullah Akdeniz" operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Hatay, Gaziantep, Osmaniye İl Jandarma komutanlıkları ve Hatay İl Emniyet Müdürlüğünce; jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 887 personel ve 67 operasyonel tim görev alıyor.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka operasyonlarının, halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ettiği vurgulandı.