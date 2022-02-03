Barış Pınarı bölgesine saldırı girişimi: 9 terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açarak saldırı girişiminde bulunan 9 PKK/YPG’li terörist, komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.
Terörle mücadele yurt içinde ve sınır ötesinde kararlılıkla sürüyor.
Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açarak saldırı girişiminde bulunan 9 PKK/YPG’li terörist, komandolar tarafından etkisiz hale getirildi. Detaylar @trthaber'de.https://t.co/FbDmuto4dl pic.twitter.com/wql1brkIdT— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 3, 2022
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, teröristlerin Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açarak saldırı girişiminde bulunduğunu belirledi.
Yapılan açıklamada, 9 PKK/YPG’li terörist, komandolar tarafından etkisiz hale getirildiği aktarıldı.
Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 3, 2022
Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açarak saldırı girişiminde bulunan 9 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi. pic.twitter.com/G2oDbLk8A2