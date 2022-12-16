Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma 12:08Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
Açıkla Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapıldı.
Bakanlık, Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 3 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Açıklamada, "Ülkemizin huzur ve güvenliğini hedef almaya çalışan teröristleri Suriye’de hendeklere gömmeye devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi.
Ülkemizin huzur ve güvenliğini hedef almaya çalışan teröristleri Suriye’de hendeklere gömmeye devam ediyoruz.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 16, 2022
Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 3 PKK/YPG’li terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/VGuAaSjmCJ
Etiketler: Barış Pınarı Harekatı Terörle Mücadele PKK/YPG
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