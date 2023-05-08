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İHA 08.05.2023 10:56

Bankanın açığını bulup 101 milyon TL vurgun yapan şebekeye operasyon: 20 gözaltı

Bir bankanın POS sisteminin açığını bulan ve 101 milyon liranın üzerinde vurgun yapan şebekeye yönelik ikinci dalga operasyon yapıldı. Operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.

Bankanın açığını bulup 101 milyon TL vurgun yapan şebekeye operasyon: 20 gözaltı
[Fotograf: İHA]

Gerçekte bir iade işlemi olmadığı halde, banka sisteminin işletme kartlar için gönderilen iade mesajlarını teyit etmeden, meydana gelen sistemsel aksaklığı fırsata dönüştüren şebeke üyesi 20 şüpheli, İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonla yakalandı.

İstanbul’da Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir bankanın POS sisteminin açığını bularak 100 milyon liranın üzerinde vurgun yapan bir şebekeyi tespit etmiş, 10 Mart'ta 9 ilde 32 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, İstanbul, İzmir, Adana, Tekirdağ, Kocaeli, Uşak, Batman, Elazığ ve Tunceli'de bulunan 30 şüpheli yakalanmıştı.

101 milyon lirayı bulan vurgunla ilgili ikinci dalga operasyon düzenlendi.

Eş zamanlı operasyonlarda 20 şüpheli yakalandı

Geçtiğimiz cuma günü İstanbul, Adana, İzmir, Kocaeli, Batman, Tunceli ve Yalova’da 41 farklı adrese gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 20 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülürken, adreslerde yapılan aramalarda 23 bin lira para, 3 ruhsatsız tabanca, 7 mermi, 65 kurusıkı tabanca mermisi, 9 POS cihazı, 140 kredi kartı, 1 kaşe ele geçirildi.

Şebekenin yöntemi deşifre oldu

Yakalanan dolandırıcılarla ilgili başlatılan tahkikat işlemleri devam ederken, şebekenin yöntemi de deşifre oldu. Buna göre dolandırıcıların, gerçekte bir iade işlemi olmadığı halde, banka sisteminin işletme kartlar için gönderilen iade mesajlarını teyit etmeden, sistemsel aksaklıktan faydalanılarak ABD’de yerleşik işyerlerinden sanki müşterilerin bir harcama işlemi iptal olmuş da söz konusu tutar iade ediliyormuş gibi gösterdikleri ortaya çıktı.

101 milyon lira dolandırdılar

Zanlıların, gönderilen iade mesajları vasıtasıyla, bankanın sistemindeki açığı nedeniyle gün sonlarında çalışan güncelleme programı sonrasında kullanılabilir işletme kart limitlerinin iade mesajları tutarı kadar fiktif işlemlerle arttırdığı, akabinde bu kişiler tarafından söz konusu limitlerin POS cihazları üzerinden yaptıkları harcamalarla kullanmak suretiyle bankayı toplam 101 milyon lira dolandırdıkları anlaşıldı.

Bu yöntemle gerçekleştirilen vurguna ilişkin ilk operasyonda 30 şüpheli yakalanmış ve adli mercilere çıkarılmıştı.

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