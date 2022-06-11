Dursunbey-Kepsut kara yolu Naipler Mahallesi yol ayrımı mevkisinde sürücülerinin kimlikleri henüz tespit edilemeyen 10 AEA 731 plakalı minibüs ile 10 F 4942 plakalı süt toplama kamyonu çarpıştı.

Kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

Kaza yerine çok sayıda jandarma, polis, itfaiye, AFAD, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, Dursunbey ve Kepsut ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı. Kazada yaşamını yitirenlerin cesetleri hastane morglarına götürüldü.

Minibüstekilerin, Balıkesir'deki düğüne katılmak üzere Dursunbey'den hareket ettikleri öğrenildi.

Kazaya karışan araçlar, vinç yardımıyla kaza yerinden alındı.

Ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.