Haber Giriş: 11 Haziran 2022 Cumartesi 13:07Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Balıkesir'de feci kaza: 7 ölü 14 yaralı
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde minibüs ile süt tankerinin çarpışması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.
Dursunbey-Kepsut kara yolu Naipler Mahallesi yol ayrımı mevkisinde sürücülerinin kimlikleri henüz tespit edilemeyen 10 AEA 731 plakalı minibüs ile 10 F 4942 plakalı süt toplama kamyonu çarpıştı.
Kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.
Kaza yerine çok sayıda jandarma, polis, itfaiye, AFAD, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar, Dursunbey ve Kepsut ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı. Kazada yaşamını yitirenlerin cesetleri hastane morglarına götürüldü.
Minibüstekilerin, Balıkesir'deki düğüne katılmak üzere Dursunbey'den hareket ettikleri öğrenildi.
Kazaya karışan araçlar, vinç yardımıyla kaza yerinden alındı.
Ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.
Etiketler: Balıkesir Son Dakika Trafik Kazası
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