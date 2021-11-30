Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt üyesi olduğu değerlendirilen doktor, avukat, polis ve subay gibi 17 kamu görevlisi ile 4'ü askeri okullarda ilişiği kesilmiş öğrenci olmak üzere 31 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Bunun üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Balıkesir, Ankara, Aydın, Bitlis, Bursa, Denizli, Giresun, İstanbul, İzmir, Kars, Sakarya, Tekirdağ, Uşak ve Van'da eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Operasyonda bazı zanlılar gözaltına alındı, çalışmalar sürüyor.