Haber Giriş: 30 Kasım 2021 Salı 09:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir merkezli FETÖ soruşturması: 31 gözaltı kararı
Balıkesir merkezli 14 ildeki FETÖ soruşturmasında 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt üyesi olduğu değerlendirilen doktor, avukat, polis ve subay gibi 17 kamu görevlisi ile 4'ü askeri okullarda ilişiği kesilmiş öğrenci olmak üzere 31 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Bunun üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Balıkesir, Ankara, Aydın, Bitlis, Bursa, Denizli, Giresun, İstanbul, İzmir, Kars, Sakarya, Tekirdağ, Uşak ve Van'da eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Operasyonda bazı zanlılar gözaltına alındı, çalışmalar sürüyor.
Etiketler: Balıkesir FETÖ Terör Örgütü Terörle Mücadele
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