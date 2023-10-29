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Gündem
TRT Haber 29.10.2023 05:39

Bakanlıklardan Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel kutlama paylaşımları

Bakanlıkların sosyal medya hesaplarından Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel kutlama paylaşımları yapıldı. 100'üncü Yıl için hazırlanan videolarda, Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze kadar geçen zamanda elde edilen başarılar gösterildi.

Bakanlıklardan Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel kutlama paylaşımları
[Fotograf: TRT Haber]

İçişleri Bakanlığı, "100 yıl önce bugün" başlıklı video yayımladı.

Cumhuriyet Bayramı için hazırlanan 100'üncü yıla özel paylaşımda, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Efendiler! Yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz" notu düşüldü.

Atatürk'ün görüntüleriyle başlayan videoda, "100 yıl önce başladı bu gurur. Asırlık çınar 100 yıl önce filizlendi, milletin gönlüne 100 yıl önce yerleşti. Yüzlerce çabayla büyüdü, gelişti" ifadeleri kullanıldı.

 

Görüntülerde bakanlığın düzenlediği operasyonlardan kesitler de yer aldı.

Dışişleri Bakanlığı'nca hazırlanan videoda, "Milletçe gurur ve coşkuyla kutladığımız Cumhuriyetimizin 100. yılında, istikbal ve bağımsızlığımıza hep birlikte sahip çıkma kararlılığımızı da aynen koruyoruz" denildi

 

Kurtuluş Savaşı'ndan kesitlerle başlayan videoda, 100 yıl içinde kalkınan Türkiye'nin görüntüleri ve uluslararası arenadaki başarıları gösterildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı da "Gençlikle, sporla, gururla, Nice yıllara" notuyla 100'üncü yıl videosu paylaştı.

 

Cumhuriyetin 10'uncu yıl kutlamaları ile başlayan videoda altın madalyalar kazanan, dünya rekoru kırarak Türkiye'yi gururlandıran pek çok milli sporcu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı sporların görüntüsüne yer verildi.

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Cumhuriyetin 100. yılı Gençlik ve Spor Bakanlığı İçişleri Bakanlığı Dışişleri Bakanlığı
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