Çok Bulutlu 13.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
DHA 08.10.2025 16:22

Bakanlık, 24 üründe gıda hilesi tespit etti

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan gıdalar listesini güncelledi. Listeye 24 yeni ürün daha eklendi.

Bakanlık, 24 üründe gıda hilesi tespit etti

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan markaları 'guvenilirgida.tarimorman.gov.tr' internet adresi üzerinden açıklamaya devam ediyor.

Sitede 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' ile 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' başlıkları altında taklit ve tağşiş yaparak sağlığı tehlikeye düşüren firmalar, markalar ve ürünler yer alıyor.

Yoğurtta bitkisel yağ ve nişasta tespit edildi

Listeye toplam 24 yeni ürün daha eklendi. Listede, peynir tereyağı ve yoğurt ürünleri eklendi.

Buna göre, belirlenen peynir ve tereyağı ürünlerinin yağ oranlarının düşük olduğu belirlendi, Gaziantep Oğuzeli ilçesinde faaliyet yürüten bir firmanın yoğurdunda bitkisel yağ ve nişasta tespit edildi. 

ETİKETLER
Tarım ve Orman Bakanlığı
Sıradaki Haber
PTT uluslararası posta alanında Türkiye'nin gücünü pekiştiriyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:16
Kapadokya'da balon turları yarın da yapılamayacak
17:11
Yılın ilk 9 ayında 187 milyon yolcu uçakla seyehat etti
17:06
Fahiş fiyat artışı yapan emlak sahiplerine para cezası
16:46
Balıkçı tezgahlarında istavrit ilgi görüyor
16:49
Antalya'da "Güvenli Okullar" projesiyle her okula bir polis görevlendirildi
16:37
Kastamonu Valiliği uyardı: Fırtınaya dikkat
İzmir'de yağmur
İzmir'de yağmur
FOTO FOKUS
Gıda denetimleri 81 ilde devam ediyor: Ankara'da 16,7 ton hayvansal ürün imha edildi
Gıda denetimleri 81 ilde devam ediyor: Ankara'da 16,7 ton hayvansal ürün imha edildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ