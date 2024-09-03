Bakanlardan 'Gazze'deki soykırımın 333. günü' paylaşımı

Bakanlar, "Soykırım 333. gününde" etiketiyle yaptığı paylaşımlarda, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, işgalci İsrail'in tam 333 gündür soykırım yaptığı Gazze'de insani dram yaşandığını ve insanlığın öldüğünü belirtti.

Yaklaşık 41 bin masum sivilin hayatını kaybettiği Gazze'de, hayatta kalan Filistinlilerin ise temiz suya bile ulaşamadığını aktaran Tunç, şu ifadeleri kullandı:

"Terör örgütü gibi davranan İsrail'in işlediği insanlık ve savaş suçlarını vicdanlar kabul etmemektedir. Bebek katillerinin yaptığı zulüm karşısında sessiz kalanlar, masum çocukların çığlıklarına kulak tıkayanlar tarih huzurunda asla affedilmeyecektir. Filistin davası, adaletin, haklının ve özgürlüğün davasıdır. Türkiye olarak her daim Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya, zulmün ve işgalin karşısında durmaya devam edeceğiz."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise işgalci İsrail'in Gazze'de 7 Ekim'den beri gerçekleştirdiği soykırımda 16 bin 673'ü çocuk, 11 bin 269'u kadın olmak üzere 40 bin 819 Filistinlinin hayatını kaybettiğini vurguladı.

Göktaş, "Tüm dünyanın gözleri önünde insanlığı ayaklar altına alanlara ve bu zulme sessiz kalanlara rağmen kazanan mazlum Filistin halkı olacak, kazanan insanlık olacak." değerlendirmesini yaptı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da "Gazze'deki kardeşlerimizi asla yalnız bırakmayacağız. Soykırımcı İsrail yönetimi döktüğü kanın, işlediği insanlık suçlarının hesabını elbet verecek. Türkiye her zaman olduğu gibi zalimin karşısında, mazlumun yanındadır." ifadelerini kullandı.

"Gerçekleri haykırmaya devam edeceğiz"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gazze'de yaralanan anne ve çocuğun görseline yer vererek, şunları ifade etti:

"333 gündür Gazze'de, o küçücük toprak parçasında, tüm dünyanın gözleri önünde, soysuzca, barbarca, vicdansızca soykırım suçu işleniyor. İnsanlığını kaybetmiş, vicdanı tutsak İsrail yönetimi her gün yeni bir kıyıma imza atıyor. Gazzeli masum sivillerin, kadınların, çocukların, kundaktaki bebeklerin ahını alanlar bunun hesabını uluslararası mahkemeler önünde mutlaka verecek. Soykırımcı Naziler neyle karşılaştıysa bu barbar yönetim de aynı şeyle yüzleşecek. Zaman bunu hepimize gösterecek. Gazze'de soykırım var."

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, işgalci İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de soykırıma devam ettiğine işaret ederek, "Gazze'de her gün nice güneşler batıyor. Çocuklar, kadınlar, yaşlılar dünyanın gözleri önünde katlediliyor. Susmayacağız. Haksızlıklar karşısında dimdik durmaya, gerçekleri haykırmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Türkiye olarak biz susmadık, susmayacağız"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise "Dünyanın gözleri önünde gerçekleşen insanlık dramı aralıksız sürerken Gazze'de sadece çocuklar değil insanlık da ölüyor. İnsan sadece konuştuklarından değil sustuklarından da sorumludur. Türkiye olarak biz susmadık, susmayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de Gazze'de katledilen çocuklara dikkati çekerek, "Gazze'de 25 yıl aradan sonra ilk kez çocuk felci vakası görüldü. Gazze'de çocuklar kimsesiz, aç, susuz, hasta, yaralı ve imkansızlıktan tedavi edilemiyor." ifadelerini kullandı.