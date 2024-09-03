Altun: Gazze’de insanlığın en karanlık dönemlerinden biri yaşanıyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Gazze'de yaşanan insanlık dramına ilişkin Gazze için susma! diyerek çağrıda bulundu.

Gazze’de insanlığın en karanlık dönemlerinden birinin yaşandığını vurgulayan Altun, şu ifadeleri kullandı:

333 gündür süren saldırılar, şehirleri yerle bir etti. İşgalci İsrail güçleri, hiçbir insani ayrım gözetmeden camilere, kiliselere, okullara, hastanelere bomba yağdırıyor; bölgede yaşanan ağır insanlık dramını belgelemek için çalışan gazetecileri kasıtlı ve sistematik şekilde hedef alıyor.

Gazze'deki çocuklar, kadınlar, yaşlılar, masum siviller temiz suya, yiyeceğe ve sağlık hizmetlerine erişim imkanı bulamıyor. Gazzeliler dünyanın gözleri önünde soykırıma uğruyor.

"Bu soykırım tüm insanlığın vicdanını sarsmalıdır"

Bu soykırım, sadece Gazze'nin değil, tüm insanlığın vicdanını sarsmalıdır. Uluslararası toplumun 333 gündür devam eden bu barbarlığa karşı birlik olup tepki göstermesi gerekmektedir.

Bu trajediyi durdurmak ve çocukların güvenliğini sağlamak için hep birlikte çaba göstermemiz gerekiyor.

Gazze'deki durumu görmezden gelmek, bu zulme ortak olmak demektir. Adalet ve insanlık adına, bu soykırıma son vermek için güçlü bir şekilde sesimizi yükseltmeliyiz.