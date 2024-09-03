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Gündem
AA 03.09.2024 20:20

Yerlikaya: Diyarbakır annelerinin nöbetleriyle 55 terör örgütü mensubu ikna edilerek teslim oldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerinin nöbetleriyle 6 yılda 55 terör örgütü mensubunun ikna edilerek teslim olduğunu söyledi.

Yerlikaya: Diyarbakır annelerinin nöbetleriyle 55 terör örgütü mensubu ikna edilerek teslim oldu

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Diyarbakır annelerinin başlattığı evlat nöbetlerinin bugün 6'ncı yıla girdiğini anımsattı.

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 6. yılına girdi
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 6. yılına girdi

Annelerin, sabrın ve şefkatin timsali olduğunu, acılarını içine akıttığını belirten Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Ama söz konusu olan evladıysa, Diyarbakır surları kadar da güçlü durur. Nöbetleriyle 6 yılda 55 terör örgütü mensubu ikna edilerek teslim oldu. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kahraman ordumuz, kahraman güvenlik güçlerimiz, devletimizin bütün kurum ve kuruluşlarıyla beraber terörün başını eziyoruz, ezmeye de devam edeceğiz."

ETİKETLER
Ali Yerlikaya Diyarbakır Terörle Mücadele Terör Örgütü Evlat Nöbeti
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