Bakanlar ve siyasilerden 10 Kasım mesajları

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, NSosyal hesabından yayımladığı mesajında, "Türkiye Büyük Millet Meclisimizin ilk Başkanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının yıl dönümünde saygıyla anıyoruz. Bağımsız, egemen ve güçlü Türkiye Cumhuriyeti’nin yolunu açan Milli Mücadele'nin başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk’ün aziz hatırasını yad ediyoruz. Bu vesileyle, vatan için canını feda eden tüm şehidlerimize ve gazilerimize rahmet diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yayımladığı mesajında "Milli Mücadele’mizin Başkomutanı, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete irtihalinin 87'nci yıl dönümünde saygı ve şükranla yâd ediyorum. Bu aziz vatan uğruna canlarını ortaya koyan kahraman şehitlerimize, gazilerimize Rabbimden rahmet diliyorum." dedi.

Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılında Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarma yolunda kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, NSosyal hesabından yayımladığı mesajında şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete irtihalinin 87'nci yılında rahmet ve minnetle yâd ediyorum. Milli Mücadele’ye başkomutanlık yaparak aziz milletimizin önünde yeni ufuklar açan Atatürk’ün bizlere emaneti olan Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatacak, gelecek nesillerimize daha güçlü ve müreffeh bir ülke bırakmak için durmaksızın çalışacağız. Kahraman ecdadımızın birlik ve beraberlik ruhundan aldığımız güçle Türkiye Yüzyılı hedeflerimizi kararlılıkla hayata geçireceğiz."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde, Cumhuriyet'in banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anmak üzere Anıtkabir’de düzenlenen törene katıldıklarını belirterek, "Vefatının 87'nci yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı, rahmet ve minnetle yad ediyorum." dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, NSosyal hesabından "Milli Mücadelemizi zafere ulaştıran, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete irtihalinin 87. yıl dönümünde saygı ve rahmetle yad ediyorum." mesajını paylaştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yayımladığı mesajında "Cumhuriyetimizin kurucusu, aziz milletimizi bağımsızlık ülküsünde buluşturup zafere taşıyan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete irtihalinin 87. yıl dönümünde rahmet, saygı ve şükranla anıyoruz." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete irtihalinin 87'nci yılında saygı ve rahmetle andığını ifade ederek, "İstiklal mücadelemizin kahramanlarından aldığımız ilhamla, Türkiye'yi daha güçlü bir şekilde geleceğe taşımak için devletimizin kararlı ve ilkeli duruşunu her alanda sürdürmeye devam ediyoruz." mesajını paylaştı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Vefatının 87. yıl dönümünde, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve rahmetle yad ediyorum." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 87'nci yıl dönümünde saygı, rahmet ve minnetle yad ettiğini ifade etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, NSosyal hesabından paylaştığı mesajında, "Fikirleri ve idealleriyle milletimize daima ilham veren ve yol gösteren, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete irtihalinin 87. yıl dönümünde, saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, NSosyal hesabından özel bir video paylaştı.

Bakan yerlikaya, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 87. yıl dönümünde rahmet ve saygıyla yad ediyoruz." dedi.

"Bakan Ersoy, 'Atatürk - Bir Milletin Adamı' belgeselinden görüntüler paylaştı"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, NSosyal hesabından videolu paylaşım yaptı. Bakan Ersoy, paylaşımında Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aramızdan ayrılışının 87'nci yıl dönümünde rahmet, minnet ve saygıyla andıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"İleri görüşlülüğü, azmi ve milletine olan inancıyla bir ulusun kaderini değiştiren Atatürk’ün "en büyük eserim" dediği Türkiye Cumhuriyeti, bugün de onun gösterdiği hedefler doğrultusunda ilerlemeye devam ediyor. Bu yıl, Sinema Genel Müdürlüğümüzün arşivinde yer alan 1956 tarihli Amerikan yapımı "Atatürk – Bir Milletin Adamı (Ataturk: Man of a Nation)" belgeselinden görüntülerle Onu anıyoruz. 10 Kasım; yalnızca bir anma günü değil, Atatürk’ün fikirlerini, değerlerini ve bizlere emanet ettiği Cumhuriyeti sonsuza dek yaşatma kararlılığımızı yinelediğimiz gündür."

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bugün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayata veda edişinin 87'nci yılı olduğunu anımsatan Tekin, bütün gönüllerde bu vedanın hüznü, bütün hafızalarda bir ülkenin yeniden doğuşunun fikrinin bulunduğunu belirtti.

Atatürk'ün tam bağımsızlığı merkeze alarak kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin "ilelebet muhafaza ve müdafaa etmek" görevini Türk gençliğine ödev olarak bıraktığının altını çizen Tekin, kendilerine de "bir gün istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyeti" hasıl olduğunda "vazifeye atılmak için içinde bulunacağı vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyecek" bir gençlik yetiştirme görevini tanımladığını vurguladı.

Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu görevin bilinciyle hareket ettiklerini kaydeden Tekin, şu ifadeleri kullandı:

"Attığımız her adım, bağımsızlığımıza ve Cumhuriyet'e sahip çıkma şuuruyla hareket edecek bir gençlik yetiştirmek amacına yöneliktir. Atatürk'ün emanetine sahip çıkmanın gereğinin bu olduğuna inanıyoruz. Onun bizlere bıraktığı en değerli emanet, bir milletin küllerinden yeniden doğabileceğine dair umuttur. Cumhuriyet'i yüceltmek, geçmişe duyduğumuz derin bağlılık ve saygı, geleceğimize karşı mesuliyetimizdir. Cumhuriyetimizin 102'nci şeref yaşında bugün eğitimden bilime, sanattan kültüre, adaletten üretime her alanda attığımız, bölgemize ve dünyaya yön veren adımlar, bu fikri mirası koruma irademizin en somut göstergesidir. Biz gücünü köklerinden alan ve geleceği cesurca kucaklayan nesiller yetiştirerek Cumhuriyet'in değerlerini geleceğin diliyle yeniden kuruyoruz çünkü biliyoruz ki emanete sahip çıkmak, onu durağan bir şekilde muhafaza etmek değil, çağın gerekleri doğrultusunda yeniden yorumlamak, yeni değerlerle yüceltmek ve yaktığı meşaleyi daha da yükseklere taşımaktır."

"Geliştirilen programlar yarının Türkiye'sini kurma azmimizin göstergesidir"

Bakan Tekin, bu görevin gereği olarak aklı önceleyen, merakı besleyen, başta kendisine emanet edilen Cumhuriyet olmak üzere değerleriyle güçlü bir insan yetiştirme gayreti olan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin tam da bu anlayışla inşa edildiğini belirterek, bu modelle hedeflerinin, geçmişin birikimiyle geleceğin ufkunu birleştirmek, bilgiyi hikmetle, erdemi insanla bütünleştirmek olduğunu bildirdi.

Maarif ailesi olarak bu yolda birlik ve beraberlik içinde azimle yürümenin bahtiyarlığı içinde olduklarını vurgulayan Tekin, şunları kaydetti:

"Şanlı mazimizin sayfalarında yazan en önemli satırlardan biri, milletimizin tarih boyunca en büyük gücünün bilgiye ve eğitime verdiği önem olduğudur. Bu köklü mirastan aldığımız güç ve birikimle ülkemizin dört bir yanında açılan okullar, yapılan reformlar, geliştirilen programlar yarının Türkiye'sini kurma azmimizin göstergesidir. Bu vesileyle bir 10 Kasım'da daha aziz milletimizin Milli Mücadelemizle yazdığı muhteşem destana yön veren Gazi Mustafa Kemal'i rahmetle, minnetle ve saygıyla anıyor, aynı zamanda onun 'muasır medeniyet' idealini, Türkiye Yüzyılı'nın vizyonuyla buluşturma kararlılığımızı bir kez daha yineliyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere topraklarımızı vatan kılan tüm kahramanlarımızın ruhları şad, makamları ali olsun."

"Aziz Atatürk'ün bizlere bıraktığı en büyük miras, Türkiye Cumhuriyeti'dir"

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Cumhuriyet'in Kurucusu, ebedi Başkomutan ve büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 87'nci yılında saygı, minnet ve özlemle anan Güler, bin yıldır vatan olan bu toprakları bölme planlarının yapıldığı, asil millete esaret zincirinin vurulmak istendiği bir dönemde Atatürk'ün "Ya istiklal ya ölüm" diyerek başlattığı Milli Mücadele'yi büyük bir inanç, kararlılık ve fedakarlıkla zafere taşıdığını hatırlattı.

Güler, kazanılan bu destansı zafer ve ardından kurulan Cumhuriyet'in, tarihin dönüm noktalarından biri olduğunu vurguladı.

İlkeleri, düşünceleri ve yaptıklarıyla her daim yüreklerde yaşayan Atatürk'ün askeri dehası, vizyoner devlet anlayışı, milletine olan sevgisi ve sarsılmaz inancıyla tüm dünyanın takdir ettiği bir lider olarak tarihe geçtiğini belirten Güler, şunları kaydetti:

"Aziz Atatürk'ün bizlere bıraktığı en büyük miras, Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bizler de Cumhuriyetimize sahip çıkarak, Atatürk'ün ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşıma vizyonunu gerçekleştirmek için 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz. Esasen Atatürk'ü anmak, hatırasına saygı duymakla sınırlı değildir. Onu anlamak, aklın ve bilimin rehberliğinde hayatımıza yön vererek düşünmeye, sorgulamaya ve ülkemiz için daha çok üretmeye devam etmektir. Bu duygu ve düşüncelerle, Ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, vatan ve millet uğrunda gözlerini kırpmadan canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyor, hayatta olan gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygılarımı sunuyorum. Aziz Atatürk, vatan sana minnettardır. Ruhun şad olsun."

"Cumhuriyet'i sonsuza kadar yaşatacağız"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhuriyet'in banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete irtihalinin 87. yıl dönümünde saygıyla andıklarını belirterek, "Tam bağımsızlık ideali doğrultusunda, güçlü sanayisi, gelişmiş teknolojisi ve nitelikli insan kaynağıyla daha müreffeh bir Türkiye için çalışmaya devam ediyoruz. Cumhuriyetimiz, Türk gençliğinin irade ve kararlılığıyla ilelebet payidar kalacaktır." dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, NSosyal hesabından "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete irtihalinin yıl dönümünde saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Emaneti olan Cumhuriyet’i, aynı inanç ve kararlılıkla sonsuza kadar yaşatacağız." mesajını paylaştı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat da mesajında, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete irtihalinin 87'nci yılında saygı, rahmet ve şükranla anıyorum. Kendisinin bizlere miras bıraktığı Cumhuriyet, Türkiye Yüzyılı’nda, Ticaretin Yüzyılı'nda, ülkemizin kalkınma ve ilerleme yolculuğunda en güçlü dayanağımız olmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, NSoyal hesabından yayımladığı mesajında, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete irtihalinin 87. yılında rahmet ve saygıyla andıklarını ifade etti.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yayımladığı mesajında "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 87. yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla anıyorum. Büyük fedakarlıklarla, inançla ve kararlılıkla vatanımızın bağımsızlığı ve milletimizin istikbali için mücadele eden tüm kahramanlarımızı minnetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Atatürk'ün "Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır." sözünü anımsatarak, "Devletimizin ve Cumhuriyetimizin banisi, İstiklal Mücadelemizin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle anıyoruz. İstiklal Mücadelemizdeki ruhla, inançla ve kararlılıkla geleceğe yürüyoruz." dedi.