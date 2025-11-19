Duman 16.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 19.11.2025 13:32

Bakan Yumaklı'dan Et ve Süt Kurumunun et ithalatına yalanlama

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Et ve Süt Kurumunun (ESK) et ithalatına yönelik iddialara ilişkin, "Hepsini kontrol edin, bakın, öyle olmadığını göreceksiniz. Açıklamalar yapıldı. Bununla ilgili benim söyleyebileceğim bir şey yok. İddia edenler, iddialarını ispat etmekte mükelleftir" dedi.

Bakan Yumaklı'dan Et ve Süt Kurumunun et ithalatına yalanlama

Bakan Yumaklı, Meclis'te AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Et ve Süt Kurumu (ESK) Genel Müdürü Mücahid Taylan'ın, Macaristan'da ortağı olduğu bir şirketten ESK'ye kırmızı et ithal ettiği iddialarının sorulması üzerine Yumaklı, şunları kaydetti:

"Onların hepsini kontrol edin, bakın, öyle olmadığını göreceksiniz. Açıklamalar yapıldı. Bununla ilgili benim söyleyebileceğim bir şey yok. İddia edenler, iddialarını ispat etmekte mükelleftir. Bu açıklamaların dışında bizim söyleyebileceğimiz bir şey yok. Benim söyleyebileceğim bu kadar. Bunlar bakışları başka yere çekmek için yapılan işler. Onlar iddialarını ispat etsinler, tek söyleyebileceğim bu."

ETİKETLER
İbrahim Yumaklı Et ve Süt Kurumu AK Parti
Sıradaki Haber
Bakan Uraloğlu: 2028'de YHT ile bağlanan il sayısını 27'ye çıkarmayı hedefliyoruz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:33
Zelenski'den Anıtkabir ziyareti
14:29
Rize'de serender devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
14:06
Polonya’da Rusya'nın son konsolosluğu da kapatılıyor
14:04
Türkiye ile Avrupa ülkeleri arasında koruyucu aile iş birliği
13:41
Fatih'teki zehirlenme olaylarına ilişkin gözaltına alınan zanlılar adliyede
13:26
İzmir'in iki ilçesinde 13 saatlik su kesintisi
Tuz Gölü'nde oluşan kütleler fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor
Tuz Gölü'nde oluşan kütleler fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor
FOTO FOKUS
Ters yönden geldiği için kendisini uyaran sürücüye saldıran kişi yakalandı
Ters yönden geldiği için kendisini uyaran sürücüye saldıran kişi yakalandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ