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Gündem
AA 14.06.2024 17:47

Bakan Yumaklı: Uçaktaki 3 personelimiz sağlıklı şekilde kurtarılmıştır

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türk Hava Kurumuna (THK) ait CL-215 tipi yangın söndürme uçağının Bafa Gölü'nde henüz bilinmeyen nedenle kırıma uğradığını belirterek, "Uçakta görev yapan 3 personelimiz sağlıklı şekilde kurtarılmıştır" dedi.

Bakan Yumaklı: Uçaktaki 3 personelimiz sağlıklı şekilde kurtarılmıştır

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından Bafa Gölü'ne kırıma uğrayan uçağa ilişkin açıklama yaptı.

Aydın'ın Didim ilçesinde meydana gelen orman yangınına müdahale etmek için çalışmalarını yürüten, Orman Genel Müdürlüğünce kullanılan THK'ye ait CL-215 tipi yangın söndürme uçağının Bafa Gölü'nde henüz bilinmeyen nedenle kırıma uğradığını anlatan Yumaklı, şunları kaydetti:

"Uçakta görev yapan 3 personelimiz sağlıklı şekilde kurtarılmıştır. Fedakar mürettebatımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, orman yangınlarıyla mücadele eden orman teşkilatımıza, destek veren bütün kurumlarımıza ve personellerine teşekkür ediyorum."

Yangın söndürme uçağı Bafa Gölü’ne sert iniş yaptı
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