Yangın söndürme uçağı Bafa Gölü’ne sert iniş yaptı

Muğla’da devam eden orman yangınlarına havadan müdahale eden THK’ya ait yangın söndürme uçağı su alırken Bafa Gölü'ne sert iniş yaptı.

Su üstünde asılı kalan uçaktaki pilot ve diğer personelin kurtarılması için bölgeye çok sayıda AFAD, UMKE ekipleri gönderildi.

3 kişi kurtarıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Yumaklı'nın açıklamaları şu şekilde:

"Aydın Didim’de meydana gelen orman yangınına müdahale etmek için çalışmalarını yürüten Orman Genel Müdürlüğü tarafından kullanılan Türk Hava Kurumu’na ait CL-215 tipi yangın söndürme uçağı Bafa Gölü’nde henüz bilinmeyen nedenle kırıma uğramıştır.

Uçakta görev yapan üç personelimiz sağlıklı şekilde kurtarılmıştır.

Fedakâr mürettabatımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, orman yangınlarıyla mücadele eden Orman Teşkilatımıza, destek veren bütün kurumlarımıza ve personellerine teşekkür ediyorum."

Didim'de yangına müdahale eden amfibik uçak Bafa Gölü'ne sert iniş yaptı.



Muğla Valisi Akbıyık, konuyla ilgili TRT Haber'e açıklama yaptı: Batan uçaktaki 2 pilot ve 1 memur kurtarıldı. pic.twitter.com/oAX6X6stIv — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 14, 2024

Muğla Valisi Akbıyık TRT Haber'e konuştu

TRT Haber'e konuşan Muğla Valisi İdris Akbıyık da yaptığı açıklamada, "Uçak Bafa Gölü'ne teknik bir arıza nedeniyle düşmekten ziyade battı diyebiliriz. 3 kişi var uçakta. 2 pilot ve memur. Bunlar da Jandarmamız ve sivil vatandaşlarımızla birlikte kurtarıldı." dedi.