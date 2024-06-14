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Gündem
AA 14.06.2024 17:33

Eylem Tok ve oğlu ABD'de yakalandı

Adalet Bakanı Tunç, İstanbul'da 1 kişinin öldüğü trafik kazasının ardından ABD'ye kaçan Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un Türkiye'nin iade talebi kapsamında yakalandığını duyurdu.

Eylem Tok ve oğlu ABD'de yakalandı

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "ABD Adalet Bakanlığı yetkililerinden bugün aldığımız bilgiye göre Eylem Tok ve Timur Cihantimur, ABD'de iade talebimiz kapsamında yakalanmışlardır. Süreci Bakanlık olarak yakından takip ediyoruz" bilgisini verdi.

Eyüpsultan'da 1 Mart'ta seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmış, yaralanan 5 kişiden Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti.

Kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur'un kaza yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp annesiyle önce Mısır'a, ardından da ABD'ye gittikleri tespit edilmişti.

Şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talep evrakı, Adalet Bakanlığınca ABD yetkili makamlarına iletilmişti.

 

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