Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 20.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 14.06.2024 16:15

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G7'de yoğun diplomasi

G7 Liderler Zirvesi'nde yüksek düzeyli oturuma katılmak üzere İtalya'da bulunan Recep Tayyip Erdoğan, liderlerle bir dizi ikili görüşme de gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G7'de yoğun diplomasi
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika ve Akdeniz-Yapay Zeka ve Enerji Konulu G7 Yüksek Düzeyli Oturumu'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G7 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu İtalya'daki Borgo Egnezia'da temaslarına başladı.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, zirveye gelen liderleri tek tek karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da zirveye gelişinde Meloni ile tokalaştı ve basın mensuplarına poz verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G7'de yoğun diplomasi

Erdoğan, G7 Zirvesi'ne katılan liderlerle görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında Afrika ve Akdeniz-Yapay Zeka ve Enerji Konulu G7 Yüksek Düzeyli Oturumu'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, oturum öncesinde ABD Başkanı Joe Biden ile ayaküstü konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G7'de yoğun diplomasi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, oturum öncesinde Erdoğan'ın yanına geldi. İki lider bir süre sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Ürdün Kralı 2. Abdullah ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile de bir süre ayaküstü görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G7'de yoğun diplomasi

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ve Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile el ele poz verdi.

Erdoğan, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Nahyan ile de ayaküstü konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G7'de yoğun diplomasi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvede yan yana bulunduğu ABD Başkanı Biden ile oturum sırasında da sohbet etti.

Erdoğan ayrıca, OECD Genel Sekreteri Mathias Cormann ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile de ayaküstü görüşmede bulundu.

ETİKETLER
İtalya Recep Tayyip Erdoğan
Sıradaki Haber
Sağlık Bakanlığı'ndan Kurban Bayramı'na özel tedbirler
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:19
Gazze Şeridi'nde açlıktan ölenlerin sayısı 40'a yükseldi
17:20
Yollarda trafik yoğunluğu yaşanıyor
17:31
Yangın söndürme uçağı Bafa Gölü’ne sert iniş yaptı
16:53
Aile ve Gençlik Fonu'nda ikinci etap ödemeleri bugün
17:04
TRT Dinle’den tatil yolculuklarına eşlik edecek özel içerikler
16:28
Batı ve Doğu Karadeniz'de fırtına uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G7 Yüksek Düzeyli Oturumu'na katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G7 Yüksek Düzeyli Oturumu'na katıldı
FOTO FOKUS
Yangın söndürme uçağı Bafa Gölü’ne sert iniş yaptı
Yangın söndürme uçağı Bafa Gölü’ne sert iniş yaptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ