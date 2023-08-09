Bakan Yumaklı: TMO silosundaki patlamada etkilenen ürün 15 bin ton

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ordu'ya gitti.

Yumaklı pazartesi günü TMO'nun Derince'deki liman tesislerinde, silolarda çok elim bir kaza meydana geldiğini belirterek, "Bu kaza ile alakalı hemen bizim teknik ekiplerimiz derhal hareket ettiler. Şu an itibarıyla bu patlamanın toz sıkışmasından kaynaklı teknik bir boyutunun olduğunu değerlendiriyoruz ancak tabii ki bizim görevimiz tüm yönleriyle, hiçbir eksiklik kalmaksızın bunun araştırılmasını temin etmek. Bu yolla ilgili hem bakanlık iç denetim birimleri hem savcılık hem de diğer birimler bu konuyla ilgili gerekli araştırmalarını yapıyorlar. Her şey bittikten sonra sonuçlarını da biz kamuoyuyla paylaşmış olacağız" diye konuştu.

Yumaklı, olayda 2'si ağır 13 kişinin yaralandığını anımsatarak, "Bugün buraya gelirken Ekrem Kalkan isimli kardeşimizin hayatını kaybettiğini öğrendik, çok üzüldük. Kendisine Rabb'imden rahmet, ailesine de sabırlar diliyorum. Aynı şekilde yaralı olan diğer kardeşimizin de en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını diliyorum Rabb'imden. Diğer yaralılarla alakalı herhangi bir onların hayati tehlike oluşturacak durumları yok" dedi.

"Türkiye'nin gıda arz güvenliğine tehdit teşkil edecek bir sorun yok"

Bakan Yumaklı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok sık speküle edildiği için bu konuda uzman olmayanların dile getirmesi sebebiyle bir hususu da söyleyeyim, aslında çok söyleme konusunda da biraz tereddüt ettim. Burası 90 bin tonluk kapasitesi olan içinde 75 bin ton ürünün olduğu bir silo grubu. Toplamda da etkilenen ürün 15 bin ton, yani 22 milyon tonluk üretimin yapıldığı Türkiye'de 15 bin tonu, Türkiye'nin gıda arz güvenliğine bir tehdit veya işte artık bir sorun teşkil edecek bir unsur olarak göstermek konuyu bilmemekten kaynaklı, sadece bunu söyleyebilirim."

"Dünya fındık üretiminin yüzde 70'i Türkiye'de yapılıyor"

Yumaklı, Perşembe ilçesinde bir üreticiye ait fındık bahçesinde açıklamalarda bulundu.

Yumaklı, fındığın çok önemli bir ürün olduğunu belirterek, dünya fındık üretiminin yüzde 70'nin Türkiye'de yapıldığını, çok önemli, özellikli bir üründen bahsettiklerini söyledi.

Ordu'nun da bu üretimin içinde yüzde 32 gibi ciddi bir payının olduğuna işaret eden Yumaklı, "Bizler ülke olarak özellikle son 21 yılda fındık üretimiyle alakalı çok ciddi mesafeler kaydettik. Sadece üretimi değil aynı zamanda bunun uluslararası pazarlara çıkması yolunda da çalışmalar devam ediyor. Bu ürünün sadece üretimi değil aynı zamanda katma değerli bir hale getirilerek pazarlanmasının ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu yolda da çalışmalar var. Çok ciddi de mesafeler alındı. İnşallah çok uzun olmayan bir vadede bunun etkilerini de görmeye başlayacağız" diye konuştu.

Fındık araştırma enstitüsü vasıtasıyla burada bazı AR-GE çalışmalarının yapıldığını ifade eden Yumaklı, "110 AR-GE projesi tamamlandı ve bitti. 20'si de aynı şekilde devam ediyor. Bir de bu bizim için önemli, fındık genotipiyle ilgili depolama çalışmaları var. 460 fındık genotipi için muhafaza edilmeye devam ediliyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın pazartesi günü Kabine Toplantısı sonrası fındık fiyatlarını açıkladığını anımsatan Yumaklı, şöyle devam etti:

"Levant grubundaki ürünler için 82,5 lira ve Giresun kategorisindekiler için de 84 lira. Aynı zamanda 2,7 liralık bir desteğimiz var üreticilerimize. Bunlarla birlikte aslında 3 dolar 20 cent civarında tamamen beklentiler ışığında oluşturulmuş bir fiyat. Biz buradaki memnuniyeti görüyoruz ve bizler de memnun oluyoruz. İnşallah aynı şekilde aynı şevkle, aşkla buradaki üreticilerimizin ürünlerini üretmelerine devam etmelerini istiyoruz ve bekliyoruz."

Son 21 yıldır fındıkla ilgili verilen desteklere işaret eden Yumaklı, "Bunlardan iki tanesinden bahsedeyim, yaklaşık 11,2 milyar liralık bir destek söz konusu fındık için. Aynı zamanda da daha teknoloji kullanımını cesaretlendirici yüzde 50 makine ekipman desteği de yine bu desteklerimizin arasında önemli bir yer tutmakta." ifadesini kullandı.

"Gerektiği kadar gerektiği yerde alım yerlerini açacağız"

Bakan Yumaklı, fındık fiyatlarının açıklanması sonrası herkesin merak ettiği konunun alım şekilleri olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"21 Ağustos itibarıyla Toprak Mahsulleri Ofisi alımla ilgili kendi yerlerini, alım yerlerini açmış olacak. 28 Ağustos'tan itibaren de alıma başlamış olacak. Gerektiği kadar gerektiği yerde alım yerlerini açacağız. Onu buradan açıkça ifade etmiş olayım. Birkaç hatırlatma yapmamız gerekiyor. Bunlardan bir tanesi şu; özellikle alım yapılırken fındıkla alakalı nem problemi olmaması için biz üreticilerimizin kurutma hususunda çok dikkatli olmalarını özellikle istirham ediyoruz. Bu hem kendileri için hem de ülke ekonomisi için yani bu ürünün kalite kaybına sebep olmasına izin vermememiz gerekir. Diğeri de fiyatla alakalı. Toprak Mahsulleri Ofisinin açıklamış olduğu fiyat referans fiyatıdır. Dolayısıyla biz üreticilerimizin bunun altında bir fiyatla satmalarını istemiyoruz. Bu konuda da eğer çok acil bir durum yoksa, aceleyi gerektirecek bir şey yoksa üreticilerimizden bu fiyatın altında herhangi bir fiyattan ürünlerini satmamalarını özellikle istirham ediyoruz."

Yumaklı, daha sonra bahçenin yanındaki bir evin harmanında üreticilerle bir araya geldi.