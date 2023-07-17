Bakan Yumaklı: Çanakkale’de yangından 8 köyümüz etkilendi

Orman Genel Müdürlüğünün keşif uçağı OTAĞ ile Çanakkale'deki orman yangını bölgesini havadan inceleyen Yumaklı, yetkililerden bilgi aldı.

Yumaklı, Kemel köyünde gazetecilere, dün saat 16.31'de Çanakkale merkez Kızılkeçili köyünde başlayan yangına 16.41'de ilk müdahalenin yapıldığını hatırlattı.

Bugün 14.00-14.30 sıralarında Çanakkale'deki yangının kontrol altına alındığı bilgisini vermeyi hedeflediklerini belirten Yumaklı, "14.30'dan sonra saatte 70 kilometreyi bulan rüzgarın hızıyla birlikte maalesef kontrol altına alınan, çevrelenen alanlar yeniden yanmaya başladı. Halihazırda sekiz köyün etkilendiğini söyleyebilirim. Bunlar Kızılkeçili, içinde olduğumuz Kemel, Dörtyol, Yapıldak, Musaköy, Yukarı Okçular, Kurşunlu ve Işıklar. Valilik ve AFAD tarafından dünden itibaren risk görülen yerlerde yaşlılar ya da herhangi bir tahliye esnasında hareket edemeyecek olanlar ya da gönüllü olarak tahliye edilmeyi kabul edenlerle birlikte bazı köylerde tahliye işlemleri de yapılmış oldu." diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Çanakkale’deki orman yangını hakkında basın açıklaması yapıyor. https://t.co/OAVpxMZkqg — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 17, 2023

Yumaklı, il merkezine yakın olunmasından dolayı herhangi bir konaklama veya barınma konusunda bir sorun olmadığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Çok geniş bir alanın etkilenmesi söz konusu. Sadece ormanlık alanlardan bahsetmiyoruz. Tarım alanları var, köyler var bu yangının güzergahında ama şu ana kadar söyleyebilirim ki hamdolsun herhangi bir can kaybımız, yaralımız, yangının dumanından etkilenenlerin dışında bir sağlık sorunu yaşayan herhangi bir vatandaşımız ya da çalışanımız söz konusu değil. İlk baştan itibaren yaklaşık 21 hava aracı, muhtelif arazözler ve ağır iş makineleriyle müdahale devam ediyor. Kızılkeçili köyünün İğdeli Mahallesi'nde müdahale sürmekte."

"Biga üzerinden Çanakkale'ye ulaşım sağlanabilir"

Çan-Çanakkale kara yolunun yangın nedeniyle ulaşıma kapalı olduğunu ifade eden Yumaklı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biga üzerinden Çanakkale'ye ulaşım sağlanabilir. Burada Valilik, AFAD, vekiller, bunun dışında tüm yerel unsurlar, kamu kurum ve kuruluşları büyük bir dayanışma içindeler. Şu ana kadar çok ciddi bir senkronizasyonla çalışıyorlar. Buraların tarım alanları olması hasebiyle de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yine hasar tespitleri yapılmış olacak. Arkadaşlar da bununla ilgili hazırlıklarını yapmış durumdalar. Aynı zamanda yine sivil toplum kuruluşlarından etkilenen hayvanlarla alakalı da hazırlıklar yapılmış durumda. Onlar da kendi üzerlerine düşeni bu durumda yapmış olacaklar."

"Bugün de maalesef 6 yeni yangın çıktı"

Dün çıkan orta ve üst ölçekteki 19 yangının 16'sının söndürüldüğünü aktaran Yumaklı, "Bunlardan 16'sı söndürülmüş, kontrol altına alınmıştı. Hatay Belen, Mersin Gülnar ve Çanakkale şu anda içinde bulunduğumuz alan da bugüne sarktı maalesef. " ifadesini kullandı.

Mersin Gülnar'daki yangının kontrol altına alındığını hatırlatan Bakan Yumaklı, "Hatay Belen'deki yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Hali hazırda sadece şu anda buranın devam ettiğini söylemek isterdim ancak bugün de maalesef 6 yeni yangın meydana geldi. Bunlar Adana Karaisalı, Mersin Mezitli, Çanakkale Ayvacık, Muğla Datça, Tekirdağ Malkara ve Balıkesir Sındırgı. Bunlardan ilk saydığım Adana Karaisalı, Mersin Mezitli, Çanakkale Ayvacık ve Muğla Datça her zaman olduğu gibi çok hızlı bir müdahaleyle hamdolsun kontrol altına alındı. Şu anda Tekirdağ Malkara ve Balıkesir Sındırgı da devam ediyor."

Yumaklı, Çanakkale'de çok ciddi bir rüzgar olduğuna işaret ederek "Bunlar çalışmaların maalesef devam etmesini güçleştiriyor. Arkadaşlarımız an itibarıyla Çanakkale için İğdeli Mahallesi'nde çok yoğun bir enerji var oraya odaklanmış durumdalar. Yerleşim yerlerinin etrafında gerekli tertibatı da almış durumdalar. Arkadaşların müdahalelerinin sonuçlarını hep birlikte takip edeceğiz." diye konuştu.

Bakan Yumaklı'ya İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, Vali İlhami Aktaş, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider ile ilgili kurum müdürleri eşlik etti.