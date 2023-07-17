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Gündem
AA 17.07.2023 17:19

Bakan Şimşek'ten G20 toplantılarında görüşme trafiği

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Hindistan'da düzenlenen G20 toplantılarında yoğun görüşme trafiği gerçekleştirdi.

Bakan Şimşek'ten G20 toplantılarında görüşme trafiği
[Fotograf: AA]

Bakan Şimşek, Hindistan'da düzenlenen G20 toplantılarında ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile gerçekleştirdiği toplantının ardından, görüşme trafiğini sürdürdü. Şimşek'e temaslarında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan da eşlik etti.

Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga ile bir araya gelen Şimşek, Singapur Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Lawrence Wong ile de görüştü.

Şimşek, AB Komisyonu Ekonomiden Sorumlu Komiseri Paolo Gentiloni ile bir araya geldi.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Odile Renaud-Basso ile de görüşme gerçekleştiren Şimşek, Kanada Maliye Bakanı Chrystia Freeland ile de toplantı yaptı.

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