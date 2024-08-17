Bakan Yumaklı: 8 aktif yangınla mücadele sürüyor

Bakan Yumaklı'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
Yoğun rüzgara rağmen 3 gündür yangınlarla mücadele sürüyor. İzmir Yamanlar'da 3 uçak, 15 helikopter çalışıyor.
Gün içerisinde 3 yeni yangın daha meydana geldi. 8 aktif yangınla mücadele sürüyor, 4'ünün enerjisi düştü.
İzmir Menderes'teki yangının enerji nakil hattı kaynaklı olduğu tespit edildi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: Gün içerisinde 3 yangın daha oldu. Şu anda 8 aktif yangınımız var bunlardan 4'ünün enerjisi düşürüldü. İzmir Menderes'teki yangının enerji nakil hattı kaynaklı olduğu tespit edildi. https://t.co/pGeOHKfjVA— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 17, 2024
Azerbaycan'ın gönderdiği söndürme uçağı 23.00 itibarıyla Adnan Menderes Havalimanı'na inmiş olacak.
Kapalı alanların dışında hiçbir şekilde ateş yakılmamalı.
Ayrıntılar geliyor...