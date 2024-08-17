Bakan Yumaklı: 8 aktif yangınla mücadele sürüyor

Bakan Yumaklı'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Yoğun rüzgara rağmen 3 gündür yangınlarla mücadele sürüyor. İzmir Yamanlar'da 3 uçak, 15 helikopter çalışıyor.

Gün içerisinde 3 yeni yangın daha meydana geldi. 8 aktif yangınla mücadele sürüyor, 4'ünün enerjisi düştü.

İzmir Menderes'teki yangının enerji nakil hattı kaynaklı olduğu tespit edildi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: Gün içerisinde 3 yangın daha oldu. Şu anda 8 aktif yangınımız var bunlardan 4'ünün enerjisi düşürüldü. İzmir Menderes'teki yangının enerji nakil hattı kaynaklı olduğu tespit edildi. https://t.co/pGeOHKfjVA