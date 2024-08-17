Orman yangınlarıyla ilgili 7 kişi gözaltında

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülke genelinde 15-17 Ağustos arasında 19 orman yangını meydana geldiğini belirtti.

Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Orman yangınına sebebiyet verdiğinden şüphelenilen, İzmir'in Tire ilçesinde 3, Ödemiş ilçesinde 2, Bayındır ilçesinde 1 ve Karşıyaka ilçesinde 1 olmak üzere toplam 7 şahıs gözaltına alınmıştır. Bolu'nun Göynük ilçesinde gözaltına alınan 4 şahıstan 2'si tutuklanmış, 2'si hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Ormanlarımız milli servetimizdir. Geleceğimiz olan evlatlarımıza bırakacağımız en değerli mirastır."

Türkiye yangınlarla mücadele ediyor

Ülke genelinde çıkan orman yangınlarına müdahale devam ediyor. Tedbir amacıyla, İzmir, Aydın, Bolu ve Manisa'da toplam 3 bin 971 kişi güvenli alanlara tahliye edildi.

İletişim Başkanlığı, 2 gün içinde hava araçlarıyla 583 saatlik uçuşta 2 bin 134 sorti yapıldığını ve 7 bin 662 ton su atıldığını açıkladı.