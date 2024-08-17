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Gündem
TRT Haber 17.08.2024 19:38

Orman yangınlarıyla ilgili 7 kişi gözaltında

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15-17 Ağustos arasındaki 19 orman yangınıyla ilgili 7 kişinin gözaltına alındığını, Bolu'nun Göynük ilçesindeki yangına ilişkin gözaltına alınan 4 kişiden 2'sinin tutuklandığını açıkladı.

Orman yangınlarıyla ilgili 7 kişi gözaltında

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülke genelinde 15-17 Ağustos arasında 19 orman yangını meydana geldiğini belirtti.

Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Orman yangınına sebebiyet verdiğinden şüphelenilen, İzmir'in Tire ilçesinde 3, Ödemiş ilçesinde 2, Bayındır ilçesinde 1 ve Karşıyaka ilçesinde 1 olmak üzere toplam 7 şahıs gözaltına alınmıştır. Bolu'nun Göynük ilçesinde gözaltına alınan 4 şahıstan 2'si tutuklanmış, 2'si hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Ormanlarımız milli servetimizdir. Geleceğimiz olan evlatlarımıza bırakacağımız en değerli mirastır."

Bolu'daki orman yangınıyla ilgili 2 tutuklama
Bolu'daki orman yangınıyla ilgili 2 tutuklama

Türkiye yangınlarla mücadele ediyor

Ülke genelinde çıkan orman yangınlarına müdahale devam ediyor. Tedbir amacıyla, İzmir, Aydın, Bolu ve Manisa'da toplam 3 bin 971 kişi güvenli alanlara tahliye edildi.

İletişim Başkanlığı, 2 gün içinde hava araçlarıyla 583 saatlik uçuşta 2 bin 134 sorti yapıldığını ve 7 bin 662 ton su atıldığını açıkladı.

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