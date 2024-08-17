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Gündem
TRT Haber 17.08.2024 17:43

Irak'ın kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi

Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 9 PKK’lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi

Terörle mücadele yurt içinde ve sınır ötesinde hız kesmeden devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde tespit edilen 9 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı.

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, “çelikten pençeleri” ile terör hedeflerini etkili şekilde vurmaya devam ediyor.Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 9 PKK’lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi". 

 

 

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Milli Savunma Bakanlığı Terör Örgütü Terörle Mücadele
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